Газпромбанк снизил ставку по кредиту наличными до 4,9% годовых

Газпромбанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту наличными и рефинансированию потребительских кредитов на 0,6 п.п. до 4,9% годовых. Она доступна при условии оформления личного страхования заемщика.

Кроме того, теперь клиент сможет вернуть 2% от суммы уплаченных процентов за фактический срок пользования кредитом по акции «Возврат процентов» в случае заключения договора на кредит наличными или рефинансирование кредитов в период с 09.02.2022 по 14.03.2022. Денежное вознаграждение будет перечислено в течение 30 рабочих дней после полного погашения задолженности по кредитному договору на текущий банковский счет, открытый в Газпромбанке, при соблюдении следующих условий: с момента заключения до полного погашения кредитного договора прошло не менее шести месяцев и клиентом ни разу не были нарушены обязательства по погашению задолженности по договору.

Удерживать лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования Газпромбанку помогают не только выгодные продуктовые условия и регулярное проведение акций по кредиту, но и усиление работы в цифровых каналах, а также оптимизация процесса получения кредита. Для клиентов, зарегистрированных на портале Госуслуг, есть возможность подать заявку на кредит до 5 млн рублей только по паспорту, без предоставления документов, подтверждающих доход и занятость. В ряде городов России предусмотрена доставка на дом: в удобное время представитель Банка бесплатно доставит дебетовую Умную карту, на которую зачислена одобренная сумма кредита.

Подробнее с условиями получения кредита и рефинансирования потребительских кредитов в Газпромбанке, с условиями проведения акции «Возврат процентов», а также с информацией об организаторе ее проведения можно ознакомиться здесь.