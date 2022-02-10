Газпромбанк и Правительство Омской области обсудили планы в сфере инфраструктурных проектов региона

Делегация Газпромбанка во главе с Первым Вице-Президентом Павлом Бруссером провела рабочую встречу с Губернатором Омской области Александром Бурковым. Ключевой темой стало создание в регионе транспортной инфраструктуры с участием Банка, в том числе с применением механизмов ГЧП и концессии.

Стороны обсудили предложения Газпромбанка по реализации проекта строительства Северного обхода г. Омска. Были намечены этапы и дальнейшие шаги в реализации проекта. Напомним, 03.02.2022 компанией «ИнфраГЧП-А» (входит в Группу Газпромбанка) осуществлена подача частной концессионной инициативы, предусматривающей возведение четырехполосной автомобильной дороги протяженностью более 60 км. Планируется, что она соединит два шоссе: Р-402 (по направлению в Тюмень) и Р-254 (направление – Новосибирск).

Руководитель региона и делегация Банка обсудили перспективы всестороннего сотрудничества и по ряду других проектов. Так, были затронуты темы лизинга автодорожной техники, ГЧП-проекты в медицине, жилищное строительство. Регион заинтересован в надежном финансовом партнере, которым один из ведущих банков страны готов выступать на комплексной основе.

«Строительство объездной трассы – вопрос не только создания современной транспортной инфраструктуры, но и вопрос экологии, комфорта множества людей, ведь в зоне тяготения новой автодороги проживает бо́льшая часть горожан. Газпромбанк как инфраструктурный #МЕГАИГРОК совместно с партнерами видит заинтересованность в модернизации транспортной инфраструктуры Омской области, этого стратегически важного для нас региона. Мы надеемся, что благодаря эффективному взаимодействию областного Правительства и Газпромбанка количество запускаемых проектов и реализуемых инициатив на территории региона кратно увеличится», – подчеркнул Первый Вице-Президент Банка Павел Бруссер.

«Сегодня у нас на повестке большой инфраструктурный проект, поручение по которому было дано нашим Президентом еще в прошлом году – строительство Северного обхода. Поэтому хотелось бы в деталях обсудить подходы к его реализации. В настоящее время есть несколько желающих поучаствовать в этом проекте, поэтому нужно проговорить принципиально важные для нашего региона моменты. Практика взаимодействия с банком у нас хорошая, есть наработки. Уверен, что в дальнейшем сотрудничество будет еще более активным и более ярким», – отметил Губернатор Омской области Александр Бурков.

Из других значимых инициатив Банка в регионе – предоставление зеленого финансирования на 15 млрд рублей для модернизации Омского НПЗ. В частности, реализуемый по федеральной программе «Чистый воздух» проект предусматривает строительство очистных сооружений на предприятии «Газпром нефти», в результате чего эффективность очистки воды достигнет 99,9%, а ее потребление и нагрузка на городские системы водоочистки снизится в два раза. Также отметим проекты в области поставки оборудования от заводов – промышленных активов Газпромбанка.