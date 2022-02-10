Хеджирование рисков помогло бизнесу сохранить выручку на доковидном уровне

Почти все компании среднего и крупного российского бизнеса (92%), которые использовали деривативы для хеджирования финансовых рисков во время COVID, сообщили о сохранении или росте докризисных показателей выручки. Наиболее часто и эффективно инструментом пользовались IT- и телеком-компании . Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.

Исследование показало, что деривативы — не самый распространенный антикризисный инструмент: во время пандемии им воспользовались 8% российских компаний, однако один из самых эффективных. Большинство компаний (75%), хеджировавших финансовые риски, отнесли этот инструмент к 3 самым результативным мерам по минимизации последствий пандемии, а 92% — смогли сохранить или нарастить докризисные показатели выручки.

По мнению участников исследования, среди доступных инструментов аналогичной деривативам эффективностью для бизнеса обладают только различные программы господдержки: 85% компаний, воспользовавшиеся таковыми, также сохранили докризисные показатели.

Наиболее часто использовал деривативы IT- и телеком-бизнес — 25% респондентов. Что объясняется проблематичностью перехода на рублёвые контракты при импорте программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования, а также возрастающим числом IT-экспортеров . Такая же доля респондентов отнесла инструмент к наиболее действенным.