Хеджирование рисков помогло бизнесу сохранить выручку на доковидном уровне

Почти все компании среднего и крупного российского бизнеса (92%), которые использовали деривативы для хеджирования финансовых рисков во время COVID, сообщили о сохранении или росте докризисных показателей выручки. Наиболее часто и эффективно инструментом пользовались IT- и
Исследование показало, что деривативы — не самый распространенный антикризисный инструмент: во время пандемии им воспользовались 8% российских компаний, однако один из самых эффективных. Большинство компаний (75%), хеджировавших финансовые риски, отнесли этот инструмент к 3 самым результативным мерам по минимизации последствий пандемии, а 92% — смогли сохранить или нарастить докризисные показатели выручки.
По мнению участников исследования, среди доступных инструментов аналогичной деривативам эффективностью для бизнеса обладают только различные программы господдержки: 85% компаний, воспользовавшиеся таковыми, также сохранили докризисные показатели.
Наиболее часто использовал деривативы IT- и
«Финансовые риски крупного и среднего бизнеса значительно возрастают в период экономической неопределенности. Особенно актуальна проблема для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, имеют финансовые обязательства в валюте, отличной от валюты выручки, кредиты с плавающей процентной ставкой и в других ситуациях, когда бизнес зависит от неопределённости финансового рынка. Райффайзенбанк обладает широкой отраслевой экспертизой в сопровождении валютных операций и как финансовый партнер предлагает корпоративным клиентам хеджирование — инструмент защиты от валютных и процентных рисков. Корпоративные клиенты Банка могут хеджировать валютный риск онлайн через систему