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Хеджирование рисков помогло бизнесу сохранить выручку на доковидном уровне

Почти все компании среднего и крупного российского бизнеса (92%), которые использовали деривативы для хеджирования финансовых рисков во время COVID, сообщили о сохранении или росте докризисных показателей выручки. Наиболее часто и эффективно инструментом пользовались IT- и телеком-компании. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.

Исследование показало, что деривативы — не самый распространенный антикризисный инструмент: во время пандемии им воспользовались 8% российских компаний, однако один из самых эффективных. Большинство компаний (75%), хеджировавших финансовые риски, отнесли этот инструмент к 3 самым результативным мерам по минимизации последствий пандемии, а 92% — смогли сохранить или нарастить докризисные показатели выручки.

По мнению участников исследования, среди доступных инструментов аналогичной деривативам эффективностью для бизнеса обладают только различные программы господдержки: 85% компаний, воспользовавшиеся таковыми, также сохранили докризисные показатели.

Наиболее часто использовал деривативы IT- и телеком-бизнес — 25% респондентов. Что объясняется проблематичностью перехода на рублёвые контракты при импорте программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования, а также возрастающим числом IT-экспортеров. Такая же доля респондентов отнесла инструмент к наиболее действенным.

«Финансовые риски крупного и среднего бизнеса значительно возрастают в период экономической неопределенности. Особенно актуальна проблема для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, имеют финансовые обязательства в валюте, отличной от валюты выручки, кредиты с плавающей процентной ставкой и в других ситуациях, когда бизнес зависит от неопределённости финансового рынка. Райффайзенбанк обладает широкой отраслевой экспертизой в сопровождении валютных операций и как финансовый партнер предлагает корпоративным клиентам хеджирование — инструмент защиты от валютных и процентных рисков. Корпоративные клиенты Банка могут хеджировать валютный риск онлайн через систему Банк-Клиент без дополнительных звонков и подтверждений», — комментирует Илья Дулин, руководитель направления по развитию FX и деривативов Райффайзенбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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