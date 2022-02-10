Новый городской центр «Речники» в Усть-Куте благоустроят к 1 октября

Концепция благоустройства «Речников» вошла в число победителей конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Об этом рассказал председатель комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Иркутской области Николай Труфанов.

Отбор прошли 160 заявок.

Из Иркутской области поступили девять заявок, пять из которых вошли в число победителей. Помимо «Речников», это благоустройство городского парка «Серебряный бор» в Алзамае и площади Дружбы в Усть-Илимске, проект «Шелехов Парк» из Шелехова и второй этап «Свирской ривьеры» из Свирска.

Проект «Речники» представили в декабре 2021 года. Общая его стоимость 116 млн руб., субсидия составила 70 млн руб.

Согласно проекту, в парке построят зоны отдыха с арт-объектами, детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки. Главной зоной отдыха станет сквер памяти, где разместят стенды с информацией о важных событиях и личностях Усть-Кута.

В игровой зоне появится семейное кафе, рядом возведут деревянный амфитеатр и летний кинотеатр под открытым небом. По соседству разместятся площадки для волейбола и стритбола, воркаут для маломобильных жителей, а также велокольцо.