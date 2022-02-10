40% россиян бросят любимую работу ради большой зарплаты

В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные россияне из всех округов страны.

Тех, кто любит свою работу, мы спросили, готовы ли они заниматься нелюбимым делом с зарплатой в 2 раза выше, чем сейчас: 39% согласились, 34% отказались. А если бы вдруг заработок на любимой работе снизился вдвое, лишь каждый одиннадцатый остался бы на ней, 79% отказались бы трудиться на таких условиях.

Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы с зарплатой в 2 раза больше.

