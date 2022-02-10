В кино по «Пушкинской карте» сможет ходить молодёжь Иркутской области

Кинозалы области подключаются проекту. Его участники – это молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет (включительно) – смогут бесплатно ходить в кино. Ранее участниками федерального проекта были театры и музеи, с начала февраля – кинотеатры, рассказали SIA.RU в администрации области.

Сейчас к федеральному проекту подключились два участника. Это кинозал «Лесник» ангарского Дворца культуры «Энергетик» и кинотеатр «Романтик» Братского городского объединенного музея истории освоения Ангары. Завершают настройки технического оборудования «Дом кино» Иркутского областного кинофонда, кинозалы в домах культуры Усть-Илимска, Байкальска, Черемхово, Качуга, Железногорск-Илимска. Крупные коммерческие кинотеатры пока не подключились к проекту.

«Пушкинскую карту» могут можно оформить на портале Госуслуг. Её участники получают пять тысяч рублей в год, которые можно потратить на посещение мероприятий в учреждениях культуры. Учреждениям стоимость билетов компенсируют из федерального бюджета. На билеты в кино можно потратить две тысячи из этой суммы. Афиша киносеансов находится на сайте Культура.РФ.

В Иркутской области в рамках проекта доступно 516 культурных мероприятий. Их представляет 31 учреждение. Это театры, музеи, концертные организации и другие учреждения культуры в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Ангарске, Шелехове, посёлках Усть-Ордынский и Листвянка.