Служба в армии помешала карьере каждого одиннадцатого мужчины

Подавляющее большинство мужчин, отслуживших по призыву, считает, что армия не помешала их карьере, и лишь 9% уверены в обратном. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство мужчин, служивших в армии, сообщили, что этот опыт отнюдь не помешал их карьере (83%). «Просто начал работать на полтора года позже»; «Служил по своему профилю радиотехника», – делятся опрошенные. Напротив, 9% мужчин, прошедших армейскую службу, считают, что она негативно отразилась на их профессиональном пути. Чаще всего респонденты рассказывают, что из-за службы в армии потеряли работу, утратили навыки или лишились возможности получить высшее образование. «В результате пришлось сменить и профессию, и место жительства»; «Мне не дали поступить в вуз, после школы – сразу в сапоги»; «Забрали в армию через 10 дней после окончания техникума, стаж по специальности так и не получил», – комментируют респонденты.

Тех, чьей карьере служба в армии не помешала, больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тыс. руб. (87%). О том, что воинский долг негативно сказался на профессиональном развитии, мужчины до 34 лет говорят чаще, чем старшее поколение (16% против 8%).

Большинство россиян голосует за формирование вооруженных сил на контрактной основе (55%). Лишь 1 из 5 россиян (21%) считает, что стране нужна призывная армия. Причем среди служивших мужчин сторонников службы по призыву в 2 раза больше, чем среди неслуживших (26 и 13% соответственно), но большинство все равно за контрактную армию (65% среди служивших и 72% среди неслуживших).