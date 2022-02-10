Россиянки рассказали, в каких городах живут самые привлекательные женихи

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких городах, по мнению жительниц России, живут самые привлекательные мужчины страны.

Главным фактором, на который женщины обращают внимание при выборе партнера, стали характер и личные качества возможного избранника – это указали 72% опрошенных (множественный выбор). Для 65% респонденток важны обеспеченность мужчины и его возможность обеспечить семью, а для 63% участниц исследования не менее важна внешность молодого человека.

Значимость хорошей карьеры указали 57% опрошенных. Еще почти половина респонденток (48%) отметили, что мужчина должен уметь ухаживать за женщинами. 45% участниц исследования указали, что выбирают половинку по чувству юмора, а для 31% опрошенных важно уважение к женщинам. Также 18% респонденток обращают пристальное внимание на хорошую физическую форму избранника.

В варианте «Другое» 13% респонденток чаще всего указывали, что для них важна доброта, щедрость и желание мужчины расти и развиваться.

«В этом году мы наблюдаем рост тренда на стабильность. В недавнем исследовании мы узнали, что этот фактор для россиян стал важнее зарплаты при выборе потенциального работодателя. Практически тоже самое заметно и в вопросах личных отношений – 65% опрошенных женщин хотели бы видеть своего избранника обеспеченным и способным в будущем обеспечить семью. Обеспечить стабильность поможет работа в надежных и проверенных компаниях – на сервисе Работа.ру в разделе “Компании” можно найти подробную информацию о работодателях из всех регионов страны, а также открытую информацию о заработных платах от действующих или бывших работников предприятий», – отметила Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру.

45% опрошенных считают, что перспективных женихов можно найти в любом городе. При этом, 31% респонденток отметили Москву, а 23% – Санкт-Петербург.

Еще 9% участниц исследования указали, что завидные избранники, по их мнению живут в Сочи, а 5% отметили тоже самое о Ялте. 4% респонденток также считают, что много перспективных женихов живут в Краснодаре.

По 3% опрошенных также назвали Екатеринбург, Казань, Калининград и Новосибирск подходящими для выстраивания личных отношений. Еще 2% респонденток отметили Тюмень.

При этом, 78% опрошенных женщин рассказали, что не готовы к переезду ради поисков вторых половинок.