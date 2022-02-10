Темпы закрытия точек стрит-ретейла в Москве сократились на 40%

По данным аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank, в 2021 году число открытий на рынке стрит-ретейла Москвы составило 571, что на 2,7% больше, чем закрытий за год. Число закрытий сократилось за год на 40,7% и составило 556 (против 937 закрытий в 2020 году).

Операторы общественного питания традиционно занимают лидирующее положение в структуре как открытых, так и закрытых арендаторов – в 2021 году число открытий данного профиля составило 246 (+18,8% выше прошлогодних показателей), число закрытий снизилось до 173 (-32,7% за год), что говорит о желании рестораторов развивать новые гастропроекты. В среднем по городу доля вакантных площадей составила 14,9% по итогам 2021 года, сократившись на 0,1 п. п. за год и на 1,7 п. п. за полгода, однако показатель еще не достиг допандемийных значений в 9%.

Стоит отметить, что осенний-зимний период (сентябрь-декабрь) был насыщенным для ресторанной жизни Москвы, во многом благодаря снятию ограничений, влияющих на стационарную деятельность ресторанов и кафе, а также долгожданному появлению Гида MICHELIN, что повлияло на стремительное развитие гастрономической культуры в России в целом.

По итогам 2021 года ввиду серьезных ограничительных мер уровень вакантных помещений формата стрит-ретейл практически на всех торговых коридорах Москвы остается на высоком уровне. В среднем по городу доля свободных площадей составила 14,9%, сократившись на 0,1 п. п. за год и на 1,7 п. п. за полгода, однако показатель еще не достиг допандемийных значений в 9%.

«2021 год для стрит-ретейла Москвы стал удачным, несмотря на вводимые ограничения в течение года (QR-коды, ограниченная бизнес-деятельность многих профильных арендаторов и другие меры). Игроки рынка справились со сложностями, наработали бесценный опыт и повысили эффективность коммуникаций путем создания структурированной системы взаимодействия собственников помещений с арендаторами и посетителями. Партнерские отношения и компромиссный способ решения непредвиденных ситуаций привели к плавному восстановлению после рокового для рынка 2020 года. В частности, в Москве успешно развивались рестораны, что доказывало открытие из месяца в месяц в среднем по 15 заведений. Помещения в удачных “ресторанных” локациях сейчас достаточно сложно найти, и есть вероятность, что однажды мы можем столкнуться с дефицитом помещений такого плана», – Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank.