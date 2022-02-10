В Ангарске свободно только 4% коечного фонда

В медучреждениях с диагнозом коронавирус остаются 4855 человек, 762 из них – дети. Об этом рассказали SIA.RU в администрации АГО.

Ангарск удерживается в тройке лидеров по заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. В сравнении с предыдущей неделей количество заболевших в Ангарском городском округе увеличилось почти на 87%.

«Ситуация, как все видят, серьезная. Перспективы улучшения эпидемиологической обстановки не наблюдается. И на областном, и на федеральном уровне принят ряд изменений. Наша задача – действовать в четком соответствии с ними. Необходимо сконцентрироваться на соблюдении всех профилактических мер», – отметил мэр округа Сергей Петров.