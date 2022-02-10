Квоту на социальные контракты по развитию личных подсобных хозяйств увеличили на 5% в Иркутской области

Ранее с такой просьбой губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обращался к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«В Иркутской области большое количество семей с детьми проживает в сельскохозяйственных районах, и это направление очень востребовано. Еще в прошлом году мы направляли соответствующее обращение в Минтруд России, я лично обсуждал это вопрос с Антоном Олеговичем Котяковым. И наша просьба была учтена, – отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В текущем году для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в областном и федеральном бюджетах предусмотрено 1,010 миллиарда рублей. На эти средства планируется заключить около восьми тысяч социальных контрактов по четырем направлениям: личное подсобное хозяйство, индивидуальное предпринимательство, поиск работы и иные мероприятия.