Учащиеся «Академии IT» приняли участие в интеллектуальных поединках «Большая игра»

Студенты «Академии IT» – совместного образовательного проекта En+ Group и Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) – поучаствовали в интеллектуальном состязании «Большая игра». Мероприятие, посвященное цифровым технологиям, прошло на площадке ИРНИТУ, рассказали SIA.RU в компании.

Студентам были предложены командные игры на эрудицию и креативное мышление. На протяжении всего конкурса участники состязались в решении логических задач, разгадывали квизы на тему информационной безопасности, искусственного интеллекта, металлургии и альтернативной энергетики. Преодолеть трудности учащимся помогали их наставники и будущие коллеги – сотрудники En+ Digital.

Событие, приуроченное к Дню российской науки, позволило молодым программистам лучше подготовится к прохождению второго этапа «Академии IT». По завершении «Большой игры» команды получили подарки от энергохолдинга.

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по персоналу En+ Group:

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые талантливые специалисты в области IT оставались в регионе и работали в нашей компании. «Академия IT» – важный инструмент для решения этой непростой задачи, поскольку студенты заранее адаптируются к нашим условиям. Они изучают разработку мобильных приложений, сайтов, компьютерных программ, сетевую инфраструктуру и другие направления, которые им будут необходимы в будущем.

«Академия IT» – совместная учебная программа En+ Group и ИРНИТУ. Ее цель – обеспечить компании Группы высококвалифицированными молодыми IT-кадрами, погруженными в специфику металлургического и энергетического бизнеса. Координатором проекта является корпоративный университет «ЕвроСибЭнерго».

Сейчас на втором этапе «Академии IT» обучаются 22 студента. После успешного завершения программы и защиты диплома выпускники гарантированно смогут трудоустроиться в En+ Group по своему профилю. Им предложат конкурентную заработную плату и предоставят комплекс социальных гарантий».

Для основателя En+ Group Олега Дерипаски всегда было важно, чтобы предприятия Группы предлагали комфортные и высококонкурентные рабочие места. В условиях глобального рынка Сибирь борется за талантливых IT–специалистов и инженеров не только с Москвой и Санкт-Петербургом, но и с зарубежными рынками труда.

В марте на базе ИРНИТУ стартует очередной этап «Академии IT» для нового потока студентов. Подать заявку на обучение можно до 15 февраля, заполнив форму по ссылке. Более подробная информация об «Академии IT» размещена на сайте.