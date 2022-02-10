Власти дополнительно выделят 425 млн рублей на ремонт школ в Иркутской области

Правительство Иркутской области дополнительно выделит 425 млн рублей на капитальные ремонтные работы школ, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Эти деньги необходимы, «чтобы на 100% обеспечить сметную стоимость капитальных ремонтов с учетом изменений потребительских цен на товары по сравнению с осенью 2021 года, когда регион вступил в этот проект».

Всего в рамках реализации нового федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» в Иркутской области капитально отремонтируют 46 объектов 41 школы в 22 муниципальных образованиях. На эти цели региону предоставлено из федерального бюджета более 1,3 млрд рублей на 2022-2023 годы.