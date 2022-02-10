Рабочий погиб в Слюдянке из-за падения на него электрических домкратов

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело из-за смерти рабочего, который погиб в результате падения на него электрических домкратов в городе Слюдянке Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.

Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР

Предварительно установлено, что 7 февраля около 09:45 на территории Восточно-Сибирского филиала АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» сотрудники агрегатного цеха при разгрузке самоходного подвижного состава с железнодорожной платформы при помощи электрических домкратов нарушили технику безопасности – допустили бесконтрольное движение самоходного подвижного состава укладочного крана. В результате два домкрата опрокинулись и упали на слесаря – смерть наступила на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается.