Общественники из Приангарья попросили центр «Вектор» снизить цену на тесты на COVID-19

Региональное отделение Народного фронта в Иркутской области направило обращение в Новосибирский научный центр «Вектор» с просьбой предоставить региону оптовую скидку на закупку тест-систем для определения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба организации.

«Активисты также озвучили другие возможные способы снижения стоимости ПЦР-исследований. В частности, общественники предложили правительству региона формировать единую заявку от субъекта на приобретение тест-систем и необходимых реагентов, что позволит уменьшить стоимость контракта», – говорится в сообщении.

Общественники отмечают, что в Бурятии подобный опыт уже внедрен и дает положительные результаты – стоимость лабораторного исследования на COVID-19 в республике не превышает 1200 рублей. В Иркутской области же тестирование на коронавиурс сейчас стоит около 2 тысяч рублей.