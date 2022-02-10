Карбоновый полигон создадут на Ольхоне для исследования экологических проблем

Директор Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН Виктор Воронин сообщил, что ученые планируют создать на острове Ольхон карбоновый полигон для исследования парниковых газов и вызываемых ими экологических проблем, пишет ТАСС.

«В этом году будет подана заявка [в Минобрнауки РФ – прим. ТАСС]. Вполне возможно, что в этом году она будет одобрена. Есть большой шанс, что к концу года мы можем выйти на проектирование. Мое предложение – Ольхон взять как модельную территорию [для создания полигона – прим. ТАСС]», – сказал Воронин.

Полигон собираются разместить именно на Ольхона из-за разнообразия лесов, которые являются главными поглотителями СО2 и производителями кислорода.

На проект будут выделены федеральные средства, кроме того, планируется привлечь частные инвестиции. Создатели полигона считают, что бизнес будет заинтересован в нем, поскольку «в ближайшие годы все предприятия должны показывать углеродную нейтральность своей продукции. Если не будут показывать, то будут платить крупный штраф».