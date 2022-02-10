Аналитики ЦИАН: в 75% городов выгоднее покупать готовое жилье

В результате стремительного роста цен на первичном рынке в 2020-2021 гг. новостройки в большинстве городов России опережают готовое жилье по стоимости. Это показало исследование ЦИАН, в которое вошли 35 городов с численностью населения от 500 тысяч человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир и на вторичном, и на первичном рынках, а также Сочи, Московская и Ленинградская области. Эксперты уверены, что в 2022 разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье еще больше увеличится.
Первичка стремительно дорожает, но причина не в спросе
В январе средняя стоимость кв.м. на первичном рынке анализируемых локаций составила 109,4 тыс. рублей - на 2,1 % выше, чем месяц назад. Однако значительные темпы все же больше обусловлены динамикой структуры предложения, нежели реальной индексацией цен на отдельные лоты.
– С начала года на рынок вышло мало новинок. Так как спрос все последние месяцы смещается в сторону более дешевых лотов, то в активной реализации остались наиболее дорогие предложения, – отмечают эксперты ЦИАН.
За год цены выросли на 33,9% (c 81,7 тыс. рублей). Рост средних цен в новостройках пришелся преимущественно на первое полугодие 2021, что было связано действием льготной ипотеки еще на старых условиях. С пересмотром льготной ипотеки индексация цен стала замедляться, но все же продолжилась.
“Вторичка” не отстает
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в январе 2022 г. составила 102,5 тыс. рублей. За месяц цены увеличились на 2,5% (со 100 тыс. рублей), за год - на 28,8% (с 79,6 тыс. рублей). В городах-миллионниках рост сдержаннее - +1,6% в месяц, в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек - +3%. Темпы роста на “вторичке” сопоставимы с темпами на “первичке”, но примечательно, что в миллионниках новостройки дорожают немного быстрее, чем вторичное жилье, а в пятьсоттысячниках - наоборот.
– К концу года после нескольких месяцев фактической ценовой стагнации рост цен на вторичном рынке ускорился - сюда постепенно перетекал спрос из сегмента новостроек, где “квадрат” продолжал дорожать несмотря на изменение условий по льготной ипотеке. Немалую роль сыграл и сезонный фактор, – подчеркивают аналитики.
В 2022 цены вырастут на 10-15%
Аналитики Циан сравнили стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынке крупнейших городов России. В начале 2022 г. только в 10 локациях из 38 “квадрат” на вторичке дороже, чем на первичке, т.е. почти в 75% городов новостройки являются менее “доступными”.
«В 2021 г. цены на жилье и на первичном, и на вторичном рынках значительно возросли. Более высокие темпы роста стоимости новостроек привели к тому, что в большинстве анализируемых локаций вторичка теперь уступает в стоимости первичке, - отмечает Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – В 2022 г. мы ожидаем более сдержанные темпы роста цен (10-15% против 25-30% в 2021 г.), однако ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем с высокой долей вероятности будет еще увеличиваться».
|
Город
|
Превышение средней стоимости кв.м. жилья на первичном рынке над средней стоимостью на вторичном
|
Динамика цен за год
|
янв.21
|
янв.22
|
Первичный рынок
|
Вторичный рынок
|
Сочи
|
26%
|
49%
|
+85%
|
+56%
|
Омск
|
16%
|
39%
|
+57%
|
+30%
|
Ярославль
|
-4%
|
37%
|
+80%
|
+26%
|
Томск
|
6%
|
32%
|
+54%
|
+24%
|
Оренбург
|
37%
|
28%
|
+19%
|
+27%
|
Челябинск
|
17%
|
21%
|
+33%
|
+29%
|
Пермь
|
11%
|
16%
|
+27%
|
+22%
|
Екатеринбург
|
14%
|
15%
|
+20%
|
+19%
|
Тольятти
|
6%
|
14%
|
+43%
|
+32%
|
Волгоград
|
2%
|
12%
|
+38%
|
+26%
|
Краснодар
|
-9%
|
11%
|
+87%
|
+53%
|
Новосибирск
|
0%
|
9%
|
+36%
|
+24%
|
Нижний Новгород
|
11%
|
8%
|
+22%
|
+25%
|
Липецк
|
-4%
|
8%
|
+44%
|
+28%
|
Ульяновск
|
-6%
|
7%
|
+46%
|
+28%
|
Пенза
|
1%
|
6%
|
+29%
|
+23%
|
Тюмень
|
0%
|
6%
|
+33%
|
+25%
|
Ленинградская область
|
1%
|
5%
|
+33%
|
+27%
|
Рязань
|
5%
|
5%
|
+35%
|
+35%
|
Московская область
|
5%
|
4%
|
+29%
|
+31%
|
Казань
|
6%
|
4%
|
+32%
|
+35%
|
Москва
|
-10%
|
4%
|
+31%
|
+14%
|
Ростов-на-Дону
|
1%
|
3%
|
+43%
|
+40%
|
Красноярск
|
-1%
|
3%
|
+28%
|
+23%
|
Набережные Челны
|
21%
|
3%
|
+8%
|
+27%
|
Ижевск
|
14%
|
2%
|
+7%
|
+20%
|
Киров
|
-3%
|
1%
|
+38%
|
+32%
|
Уфа
|
8%
|
1%
|
+12%
|
+20%
|
Воронеж
|
-5%
|
-2%
|
+28%
|
+24%
|
Барнаул
|
-6%
|
-5%
|
+34%
|
+32%
|
Кемерово
|
-12%
|
-5%
|
+39%
|
+29%
|
Хабаровск
|
8%
|
-8%
|
-4%
|
+12%
|
Владивосток
|
-13%
|
-8%
|
+19%
|
+13%
|
Санкт-Петербург
|
-7%
|
-9%
|
+23%
|
+25%
|
Самара
|
0%
|
-12%
|
+22%
|
+39%
|
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8 февраля 2022
Саратов
|
-23%
|
-14%
|
+45%
|
+30%
|
Иркутск
|
-19%
|
-21%
|
+12%
|
+14%
|
Махачкала
|
-33%
|
-43%
|
+4%
|
+22%
Источник: Циан.Аналитика