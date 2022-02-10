Аналитики ЦИАН: в 75% городов выгоднее покупать готовое жилье

В результате стремительного роста цен на первичном рынке в 2020-2021 гг. новостройки в большинстве городов России опережают готовое жилье по стоимости. Это показало исследование ЦИАН, в которое вошли 35 городов с численностью населения от 500 тысяч человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир и на вторичном, и на первичном рынках, а также Сочи, Московская и Ленинградская области. Эксперты уверены, что в 2022 разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье еще больше увеличится.

Первичка стремительно дорожает, но причина не в спросе

В январе средняя стоимость кв.м. на первичном рынке анализируемых локаций составила 109,4 тыс. рублей - на 2,1 % выше, чем месяц назад. Однако значительные темпы все же больше обусловлены динамикой структуры предложения, нежели реальной индексацией цен на отдельные лоты.

– С начала года на рынок вышло мало новинок. Так как спрос все последние месяцы смещается в сторону более дешевых лотов, то в активной реализации остались наиболее дорогие предложения, – отмечают эксперты ЦИАН.

За год цены выросли на 33,9% (c 81,7 тыс. рублей). Рост средних цен в новостройках пришелся преимущественно на первое полугодие 2021, что было связано действием льготной ипотеки еще на старых условиях. С пересмотром льготной ипотеки индексация цен стала замедляться, но все же продолжилась.

“Вторичка” не отстает

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в январе 2022 г. составила 102,5 тыс. рублей. За месяц цены увеличились на 2,5% (со 100 тыс. рублей), за год - на 28,8% (с 79,6 тыс. рублей). В городах-миллионниках рост сдержаннее - +1,6% в месяц, в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек - +3%. Темпы роста на “вторичке” сопоставимы с темпами на “первичке”, но примечательно, что в миллионниках новостройки дорожают немного быстрее, чем вторичное жилье, а в пятьсоттысячниках - наоборот.

– К концу года после нескольких месяцев фактической ценовой стагнации рост цен на вторичном рынке ускорился - сюда постепенно перетекал спрос из сегмента новостроек, где “квадрат” продолжал дорожать несмотря на изменение условий по льготной ипотеке. Немалую роль сыграл и сезонный фактор, – подчеркивают аналитики.

В 2022 цены вырастут на 10-15%

Аналитики Циан сравнили стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынке крупнейших городов России. В начале 2022 г. только в 10 локациях из 38 “квадрат” на вторичке дороже, чем на первичке, т.е. почти в 75% городов новостройки являются менее “доступными”.

«В 2021 г. цены на жилье и на первичном, и на вторичном рынках значительно возросли. Более высокие темпы роста стоимости новостроек привели к тому, что в большинстве анализируемых локаций вторичка теперь уступает в стоимости первичке, - отмечает Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – В 2022 г. мы ожидаем более сдержанные темпы роста цен (10-15% против 25-30% в 2021 г.), однако ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем с высокой долей вероятности будет еще увеличиваться».

Город Превышение средней стоимости кв.м. жилья на первичном рынке над средней стоимостью на вторичном Динамика цен за год янв.21 янв.22 Первичный рынок Вторичный рынок Сочи 26% 49% +85% +56% Омск 16% 39% +57% +30% Ярославль -4% 37% +80% +26% Томск 6% 32% +54% +24% Оренбург 37% 28% +19% +27% Челябинск 17% 21% +33% +29% Пермь 11% 16% +27% +22% Екатеринбург 14% 15% +20% +19% Тольятти 6% 14% +43% +32% Волгоград 2% 12% +38% +26% Краснодар -9% 11% +87% +53% Новосибирск 0% 9% +36% +24% Нижний Новгород 11% 8% +22% +25% Липецк -4% 8% +44% +28% Ульяновск -6% 7% +46% +28% Пенза 1% 6% +29% +23% Тюмень 0% 6% +33% +25% Ленинградская область 1% 5% +33% +27% Рязань 5% 5% +35% +35% Московская область 5% 4% +29% +31% Казань 6% 4% +32% +35% Москва -10% 4% +31% +14% Ростов-на-Дону 1% 3% +43% +40% Красноярск -1% 3% +28% +23% Набережные Челны 21% 3% +8% +27% Ижевск 14% 2% +7% +20% Киров -3% 1% +38% +32% Уфа 8% 1% +12% +20% Воронеж -5% -2% +28% +24% Барнаул -6% -5% +34% +32% Кемерово -12% -5% +39% +29% Хабаровск 8% -8% -4% +12% Владивосток -13% -8% +19% +13% Санкт-Петербург -7% -9% +23% +25% Самара 0% -12% +22% +39% Читайте также: Минстрой назвал три причины падения объемов строительства многоквартирного жилья в Приангарье Вывод новых проектов на рынок жилищного строительства существенно ускорился Саратов -23% -14% +45% +30% Иркутск -19% -21% +12% +14% Махачкала -33% -43% +4% +22%

Источник: Циан.Аналитика