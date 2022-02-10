Международную конференцию для обсуждения археологического наследия проведут в Иркутске

Научно-практическую конференцию «Иркутск археологический. Проблемы сохранения и музеефикации археологического и исторического наследия в городской среде» международного уровня планируют провести в середине сентября 2022 года в областном центре, мероприятие пройдет в рамках реализации проекта по созданию музейно-туристического комплекса на территории «Глазковского некрополя» в парке Парижской коммуны, сообщает пресс-служба мэрии.

«Такой уникальный археологический памятник не имеет аналогов в мире и может стать новым импульсом для туристического развития Иркутска. Именно поэтому необходимо найти интересную подачу, привлечь средства на ее реализацию, заручиться поддержкой всех уровней власти и научного сообщества – на что и ориентирована планируемая научно – практическая конференция», – отметил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

Для участия в конференции планируют привлечь ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, а также Канады, Монголии, городов-побратимов Иркутска.