«Открытие Капитал» предоставил мезонинное финансирование ГК «ПСК»

«Открытие Капитал», дочерняя структура банка «Открытие», реализовал комплексную сделку мезонинного финансирования по приобретению ГК «ПСК» доли в ООО «Петрохолод» с правом собственности на земельный участок под застройку в Санкт-Петербурге. В 900 метрах от ст. метро «Лесная» к 2025 году компания планирует построить жилой комплекс комфорт-класса общей площадью 125 000 кв. м. Общая сумма инвестиций в проект с учетом проектного финансирования составит 24 млрд рублей.

Для ГК «ПСК» этот проект стал вторым с привлечением финансирования от банка «Открытие». В феврале 2021 года компания приобрела участок на Набережной реки Карповки, на котором строится премиальный жилой комплекс «Северная корона».

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие»: «По статистике каждый четвертый девелоперский проект привлекает мезонинные кредиты. Банк «Открытие» один из лидеров по работе с застройщиками в России и предлагает широкий комплекс услуг клиентам. Мы намерены и дальше продолжать развивать сотрудничество с ГК «ПСК» и помогать реализовывать знаковые для Санкт-Петербурга проекты, которые улучшают архитектурный облик города, а также способствовать появлению новых комфортных для проживания комплексов».

«Мезонинное финансирование девелоперских проектов на ранней стадии – перспективное направление бизнеса «Открытие Капитал». Мы расширяем круг своих партнеров и уверены, что сотрудничество с ГК «ПСК» будет плодотворным и взаимовыгодным», – прокомментировал сделку Тимур Хамраев, вице-президент банка «Открытие», генеральный директор «Открытие Капитал».

«Мы наращиваем присутствие в сегменте жилья комфорта-класса в наиболее перспективных и востребованных локациях. В верхнем ценовом диапазоне этого сегмента и в таких проектах как на Полюстровском проспекте мы видим отличный потенциал и ряд рыночных ниш для развития нашего девелоперского продукта», – говорит Максим Штерн, собственник ГК «ПСК».