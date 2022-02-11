Новикомбанк увеличил розничный кредитный портфель в 2021 году на 79%

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стремительно развивает направление розничного кредитования. За 2021 год объем кредитов, выданных банком физическим лицам, по сравнению с 2020 годом увеличился на 79%, рассказали SIA.RU в банке.

Рост розничного кредитного портфеля Новикомбанка в прошедшем году на 79% произошел, в первую очередь, за счет увеличения объема выдачи ипотечных (на 70%) и потребительских (на 74,6%) кредитов. Значительная часть пришлась также на рефинансирование кредитов сторонних банков.

Активное развитие розничного направления банка успешно решает задачи по обеспечению доступным жильем работников предприятий Ростеха, определенные в качестве приоритета социальной политики Госкорпорации. Банк участвует в государственных программах льготной ипотеки и «Семейной ипотеки», а также в жилищной программе Ростеха, в рамках которой работодатель компенсирует работнику проценты или первоначальный взнос по ипотеке.

Сотрудники предприятий – держатели социально-платежной карты Госкорпорации Ростех могут получить в Новикомбанке потребительский кредит на любые цели и рефинансирование потребительского кредита из другого банка по ставке от 10,5% годовых. Оформление ипотечного кредита по программе «Семейная ипотека» возможно по ставке от 4,3%, по программе «Первичный рынок» – по ставке от 5,8%. Рефинансировать ипотеку стороннего банка можно по ставке от 9,2%. Кредит на образование Новикомбанк предоставляет по ставке от 10,8%.

«Отличительной особенностью розничных продуктов Новикомбанка являются прозрачные условия кредитования: понятные требования к заемщику, низкие ставки, которые не меняются с момента обращения до подписания договора, отсутствие скрытых комиссий и платежей. Мы взвешенно подходим к принятию решений по заявкам и отмечаем у клиентов также рациональную оценку своей денежной нагрузки. Кроме рефинансирования, в банке можно консолидировать платежи в один платеж и сделать кредитные обязательства удобными для исполнения, когда ежемесячная сумма будет автоматически списана с карты. Кроме того, мы успешно развиваем дистанционные каналы обслуживания. Сейчас подать заявку на кредит удобно и просто можно в мобильном приложении банка, и число пользователей новой опции постоянно растет. В итоге прослеживается востребованность тех своевременных и качественных финансовых услуг, которые предлагает банк», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.