Российскому рынку NFT прогнозируют рост до $10 млрд

Росту рынка может способствовать введение регулирования криптовалют, которое сейчас широко обсуждается в правительстве. В частности, музеям станет проще вести диалог с государством по юридическому статусу владения токенами, поскольку он пока остается неопределенным, сообщили «Известия».

Доля российских игроков на мировом рынке NFT может составлять до 5%, что в абсолютном значении составляет сотни миллионов долларов. Такое мнение высказала в беседе с «Известиями» Инна Баженова, издатель международной сети The Art Newspaper, соучредитель платформы для инвестиций в искусство The Art Exchange.

Более пессимистичную оценку высказала основатель сообщества цифровых авторов #Rassvet и NFT Academy Ольга Дворецкая: по ее мнению, стоит говорить о 0,1–0,5% от мирового рынка. В любом случае, если брать за ориентир верхнюю границу указанного ей «коридора», речь идет более чем о $100 млн.