Выплату на детей от трех до семи лет получат 53 тысячи семей Приангарья

В январе 2022 года в управлении социальной защиты населения области поступило 8 845 новых заявлений о назначении данной выплаты, рассказали SIA.RU в пресс-службе администрации.

Данная мера поддержки введена указом президента РФ от 20 марта 2020 года № 199. Ежемесячная денежная выплата установлена для нуждающихся семей.

С 1 января 2022 года указом губернатора Иркутской области размер ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет был проиндексирован. При 100% от величины прожиточного минимума на детей выплата составляет 13 269 рублей, при 75% – 9 951,75, при 50% – 6 634,5.