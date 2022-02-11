Новейший рентгенодиагностический комплекс появился в поликлинике Братска при поддержке РУСАЛа

Этот комплекс прибыл в город в начале зимы, сменив оборудование, работавшее здесь в течение 22 лет, сообщает Братская студия телевидения.

Из-за внушительных размеров новый аппарат пришлось доставлять в кабинет через оконный проём. Теперь, когда этапы сборки и наладки позади, специалисты приступили к полноценной работе на новом оборудовании. Комплекс позволяет делать цифровые снимки и проводить качественные исследования, выявлять отклонения от нормы, пока пациент лежит на специальном столе. Такие возможности помогают врачу не только оперативно обнаружить очаг заболевания, но и наблюдать все изменения в процессе работы органа.

«Это один из новейших аппаратов. Подобная аппаратура имеется, но наш – самый лучший, самый последний, качественный. Мы очень благодарны руководителям компании "РУСАЛ" за оказанную спонсорскую помощь, что позволит нам своевременно диагностировать и, соответственно, своевременно оказывать медицинскую помощь пациентам», – Анна Ведерникова, заместитель главного врача по поликлинической работе Братской городской больницы №1.

Оборудование стоимостью более 18 миллионов рублей оснащено автоматизированными рабочими местами для врача-рентгенолога и лаборанта. А для удобства пациентов предусмотрен телеуправляемый стол-штатив, который позволяет обследуемому не сдвигаться с места. Также у аппарата есть новый двухфокусный рентгеновский излучатель. Всё это в комплексе позволяет обеспечить братчанам комфортное прохождение исследования.

«Здоровье людей – это приоритетная задача компании, и мы заботимся о наших жителях. И особенно этот вопрос актуален в пандемию, потому что сегодня требуется быстрая и качественная диагностика пациентов, чтобы, соответственно, принимать правильное решение о назначении того или иного лечения обратившемуся жителю Братска. И в связи с этим, конечно же, и было принято решение о том, чтобы приобрести новый рентген-аппарат для Братской городской больницы №1», – Наталья Скачкова, финансовый директор БрАЗа.

Традицию поддержки социальной сферы в городах, где работают предприятия РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска. С начала пандемии металлурги направили на развитие здравоохранения Братска более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Это – обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, строительство и оборудование Центра помощи и спасения, покупка дорогостоящего медоборудования и многое другое.