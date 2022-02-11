Байден призвал американцев покинуть Украину

Он также заявил, что если на Украине возникнет прямой конфликт между военными России и США, это будет «мировая война», сообщает РБК.

«Американским гражданам стоит уехать сейчас. <...> Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. [Но] мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», – сказал он.

Разговаривавший с Байденом корреспондент Лестер Холт спросил президента, при каком развитии событий США могут направить на Украину войска для эвакуации своих граждан. «Ни при каком. Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война», – ответил Байден.

Также в четверг Госдепартамент выпустил новое уведомление, призвав граждан США не ездить в страну «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Тем же американцам, которые уже находятся на Украине, надлежит немедленно уехать коммерческим или частным транспортом, говорится в нем.