Новости

Байден призвал американцев покинуть Украину

Он также заявил, что если на Украине возникнет прямой конфликт между военными России и США, это будет «мировая война», сообщает РБК.

Читайте также:

Fitch считает российское вторжение на Украину маловероятным
9 февраля 2022
Байден: США и партнеры смогут покрыть большую часть спроса Европы на газ
8 февраля 2022

«Американским гражданам стоит уехать сейчас. <...> Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. [Но] мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», – сказал он.

Разговаривавший с Байденом корреспондент Лестер Холт спросил президента, при каком развитии событий США могут направить на Украину войска для эвакуации своих граждан. «Ни при каком. Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война», – ответил Байден.

Также в четверг Госдепартамент выпустил новое уведомление, призвав граждан США не ездить в страну «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Тем же американцам, которые уже находятся на Украине, надлежит немедленно уехать коммерческим или частным транспортом, говорится в нем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "НАТО, Украина и Россия, последние новости":
Все материалы сюжета (22)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании