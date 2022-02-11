Тувинская горнорудная компания обеспечила подключение арбана Кирсарай к электроэнергии

11 февраля 2022 года. Тувинская горнорудная компания (находится в управлении ООО «Компания «Востсибуголь», входит в En+ Group) обеспечила подключение к электроэнергии поселка Кирсарай в Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва, население которого 17 лет жило без света, рассказали SIA.RU в компании.

Фото: «Твой Информ»

Решить многолетний вопрос удалось с помощью регионального правительства и при активном содействии Тувинской горнорудной компании. Министерство топлива и энергетики республики выделило финансирование для приобретение всех необходимых материалов и строительства ЛЭП. Угольная компания в свою очередь обеспечила её присоединение к своим сетям.

Новая линия, протяженностью около 7 километров, была запитана от Чаданского участка Тувинской горнорудной компании, как самой ближней точки подключения. Такое решение позволило значительно сократить затраты. Альтернативный вариант подключения (от города Чадан в 20 км от поселка) обходился в разы дороже.

Помимо предоставления точки подключения, специалисты ТГРК взяли на себя весь объём работ по оформлению необходимой документации и постановки на учет приборов учета электроэнергии.

Участие угольщиков в жизни маленького поселка – пример следования принципам социального отношения в ведении бизнеса, заложенного основателем En+ Олегом Дерипаской. Повышение качества жизни даже в малых городах и населенных пунктах является одним из направлений компании. Это позволит остановить отток населения и расширить социально-экономические горизонты территорий.

Сегодня все 27 домовладений Кирсарая, где проживает более 150 человек, полностью электрифицированы.

Алексей Тюлюш, председатель администрации Дзун-Хемчикского района:

– Всем миром плотно занялись подведением и присоединением электричества к арбану. Со стороны министерства топлива и энергетики Тувы были приобретены все необходимые материалы. Средства потратили на трансформатор, кабели, фурнитуру и многое другое. Существенную поддержку и всестороннюю помощь оказала Тувинская горнорудная компания. Её специалисты в кротчайшие сроки привели в порядок всю техническую и административную базу. Бумаги оформили быстро и профессионально, а это позволило без потери времени вернуть жителям посёлка доступ к электропитанию. С подключением к электроэнергии у арбана появились и перспективы развития.

Дмитрий Конузелев, главный энергетик Тувинской горнорудной компании:

– К нам обратилась администрация Дзун-Хемчикского района с просьбой о подключении к нашей линии. Мы пошли на встречу. Существующие мощности позволяют обеспечить поселок электроэнергией без ущерба для производства. Более того, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение поселка, мы выходили с встречным предложением о подключении линии от отдельной ячейки трансформаторной подстанции предприятия. Этот вариант требовал удлинения ЛЭП на 4 км., но исключал зависимость энергоснабжения Кирсарая от технологических процессов угольной компании. Но в связи с дополнительными затратами, этот вариант не был принят администрацией.