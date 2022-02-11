Иркутский алюминиевый завод отметил 60-летие

В честь юбилея на предприятии отлили памятную 10-килограммовую чушку. «ИркАЗ - 60 уникальных лет» - чушку с такой надписью отлили 10 февраля на Иркутском алюминиевом заводе. Сегодня это предприятие, входящее в состав компании РУСАЛ, отмечает юбилей.

Фото: Артем Моисеев

«10 февраля 1962 года на электролизере №415 в четвертом корпусе была произведена первая выливка. Этот день вошел в историю, как день рождения первенца цветной металлургии в Восточной Сибири», – рассказали на ИркАЗе.

Памятная чушка отлита из алюминиевого сплава, необходимого для производства автомобилей. Она символизирует растущие объемы продукции с добавленной стоимостью и их востребованность рынком.

Так, в прошлом году Иркутский алюминиевый завод установил рекорд по изготовлению сплавов – 158 тысяч тонн, а также катанки – 161,7 тысячи тонн. Это больше 75% от общего объема производства! Сверх плана выпустили 1638 тонн готовой продукции. Стабильно растут и другие показатели, а главное, вся продукция пользуется спросом.

Всего за 60 лет ИркАЗ выпустил 15,9 млн тонн алюминия, в том числе 98,5% металла высшего сорта.

Директор по экологии завода Алексей Тенигин подчеркнул, что задач впереди немало. Предприятие работает над повышением эффективности производства – снижая себестоимость, повышая показатели экологии и безопасности, улучшая качество продукции. Достичь этого поможет глобальная перестройка завода, которая должна завершиться до 2028 года.

Программу планомерного усовершенствования производственных мощностей и экологической модернизации ИркАЗа запустил более 10 лет назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Завод ведет активную социальную и благотворительную деятельность на территории присутствия. Действуют различные программы поддержки сотрудников, в т.ч. программа льготного ипотечного кредитования. Сотрудничество компании РУСАЛ с администрацией города Шелехова и Шелеховского района имеет долголетнюю и богатую историю, потому каждый год оно закрепляется новым соглашением. В 2021 году в рамках договоренностей РУСАЛ выделил 20 миллионов рублей на развитие инфраструктуры города Шелехова и Шелеховского района. На эти средства установили детскую площадку в городском парке, приобрели подметально-уборочную машину для города и провели ремонты в образовательных учреждениях и учреждениях культуры.