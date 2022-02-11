Газпромбанк выступил с инициативой об участии в проекте первого этапа создания Владивостокской кольцевой автомобильной дороги

Газпромбанк, реализующий стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, совместно с Группой компаний Бамтоннельстрой-Мост (ГК БТС-МОСТ) подал частную концессионную инициативу в Правительство Приморского края об участии в проекте по строительству первого этапа «Владивостокской кольцевой автомобильной дороги» (ВКАД). Концессионером в проекте выступает совместная компания Банка и ГК БТС-МОСТ – ООО «ВКАД».

Согласно инициативе, речь идет о строительстве и последующей платной эксплуатации участка дороги общего пользования регионального значения «остров Русский – остров Елены – ул. Казанская» протяженностью 9,7 км, в том числе 2 км мостового перехода через пролив Босфор Восточный. Проект также предусматривает привлечение федерального софинансирования в рамках механизма «Дальневосточная концессия».

Газпромбанк планирует выступить в проекте не только в качестве участника совместной компании, но и как старший кредитор.

«Данный участок ВКАД является одним из приоритетных проектов в России, он соединит остров Русский и остров Елены, сделает возможным удобный объезд центральной части города, и мы видим интерес к проекту со стороны нескольких крупных игроков рынка инфраструктурных проектов, в том числе наших китайских коллег CRCC International Investment Group. Являясь лидером в финансировании строительства автодорожной инфраструктуры в России, мы в Газпромбанке уверены, что можем предложить самые эффективные решения для реализации этого проекта, основанные на нашем исключительном опыте и экспертизе, и мы готовы принять участие в конкурсе, который, как мы рассчитываем, в ближайшее время будет объявлен Приморским краем», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.

С участием Банка уже реализованы или находятся в высокой степени готовности проекты в отрасли автодорожного строительства, создаваемые на принципах ГЧП, которые невозможно было бы реализовать без этого механизма, такие как Обход Хабаровска, мост через Обь в Новосибирске, Обход Тольятти, автомобильная дорога Сыктывкар – Нарьян Мар, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также несколько проектов в Московской области, включая третий, четвертый и пятый участки ЦКАД. Общий портфель проектов Банка автодорожной инфраструктуре составляет более чем 700 млрд рублей.

«Дальний Восток – один из ключевых регионов присутствия Группы компаний БТС-МОСТ. Наши специалисты уже реализовали в регионе сотни проектов. Среди них - один из знаковых инфраструктурных объектов Приморского края – мост на остров Русский. Компания с большим энтузиазмом смотрит на перспективы развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Безусловный интерес представляет проект строительства ВКАД. Опираясь на многолетний опыт наших строителей и техническую оснащенность компании, а также учитывая наше партнерство с одним из крупнейших банков страны, мы уверены, что проект ВКАД будет реализован на высочайшем уровне», – подчеркнул генеральный директор ООО «ВКАД», член Совета директоров, заместитель генерального директора по перспективному развитию АО «БТС-МОСТ» Виталий Шишмарев.

Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост – один из ведущих российских строительных холдингов, специализирующийся на создании объектов транспортной инфраструктуры на всей территории России. Компания специализируется на строительстве и реконструкции железных и автомобильных дорог, больших и малых мостов, тоннелей, портов и причалов, гидротехнических сооружений, взлетно-посадочных полос. За 47-летнюю историю компании было построено и введено в эксплуатацию более 2 500 инфраструктурных объектов по всей стране.