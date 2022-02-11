Примсоцбанк приготовил "Подарочный кэшбэк" для клиентов

Покупать подарки для любимых к праздникам и получить cashback 5%? Легко, если вы клиент Примсоцбанка. С 10 по 24 февраля 2022 года во всех подразделениях банка проходит акция «Подарочный кэшбэк».

В рамках акции всем держателям именных кредитных карт (в том числе кредитных карты S7) начислится кэшбэк 5% за безналичные операции в следующих категориях:

в ресторанах, закусочных, кафе; в подарочных и цветочных магазинах; ювелирных магазинах; магазинах косметики и парфюмерии; салонах красоты.

Выплата кэшбэка производится до 25.03.2022 года.



• Максимальная сумма выплаты – 1000,00 рублей.

• Минимальная сумма выплаты 50 рублей.



Коды МСС*:

5812/5814 – рестораны, закусочные, кафе.

5947 – магазины подарков.

5977 – магазины косметики и парфюмерии.

7230/7298 – салоны красоты.

5944/5094 – ювелирные магазины.

5992 – цветочные магазины.



Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.