Примсоцбанк приготовил "Подарочный кэшбэк" для клиентов

Покупать подарки для любимых к праздникам и получить cashback 5%? Легко, если вы клиент Примсоцбанка. С 10 по 24 февраля 2022 года во всех подразделениях банка проходит акция «Подарочный кэшбэк».
В рамках акции всем держателям именных кредитных карт (в том числе кредитных карты S7) начислится кэшбэк 5% за безналичные операции в следующих категориях:
- в ресторанах, закусочных, кафе;
- в подарочных и цветочных магазинах;
- ювелирных магазинах;
- магазинах косметики и парфюмерии;
- салонах красоты.
Выплата кэшбэка производится до 25.03.2022 года.
• Максимальная сумма выплаты – 1000,00 рублей.
• Минимальная сумма выплаты 50 рублей.
Коды МСС*:
5812/5814 – рестораны, закусочные, кафе.
5947 – магазины подарков.
5977 – магазины косметики и парфюмерии.
7230/7298 – салоны красоты.
5944/5094 – ювелирные магазины.
5992 – цветочные магазины.
Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.