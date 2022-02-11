Портфель торгового финансирования международных клиентов Райффайзен Банка вырос на 46%

Райффайзен Банк проанализировал итоги года в работе с международными компаниями. По итогам 12 месяцев 2021 года активная клиентская база международного сегмента бизнеса банка выросла на 8%, рост портфеля активов составил 23%, а портфеля документарного бизнеса — 46% год к году.

При этом портфель торгового финансирования международных компаний растет двузначными темпами непрерывно на протяжении пяти лет — по сравнению с 2017 годом, его рост составил 167%. Это обусловлено значительным притоком новых клиентов (за пять лет клиентская база выросла на 46%), который также повлиял на рост портфеля пассивов (133%) и активов (153%) за аналогичный период.

«Несмотря на непростые экономические условия, связанные с пандемией COVID-19 , международный бизнес продолжает активно развиваться на российском рынке. В частности, рост портфеля торгового финансирования, который мы видим в 2021 году, связан с новыми проектами международных компаний, под которые необходимы гарантии для покрытия риска, а также их активными участием в государственных тендерах. Нашими клиентами становятся все больше компаний, которые ценят не только качественный сервис, но и скорость и удобство обслуживания благодаря цифровым банковским решениям. Мы продолжаем быть банком первого выбора для международных компаний на российском рынке», — отметила Мария Маевская, руководитель управления по работе с международными компаниями, Райффайзен Банк.

В 2021 году Райффайзен Банк предложил корпоративным клиентам новый инвестиционный продукт с повышенной ставкой для размещения долларовой ликвидности, а также значительно ускорил выпуск банковских гарантий, в том числе для госзакупок. Сервис экспресс-гарантий остается одним из самых востребованных среди корпоративных клиентов инструментов.

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