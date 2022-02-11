Портфель торгового финансирования международных клиентов Райффайзен Банка вырос на 46%

Райффайзен Банк проанализировал итоги года в работе с международными компаниями. По итогам 12 месяцев 2021 года активная клиентская база международного сегмента бизнеса банка выросла на 8%, рост портфеля активов составил 23%, а портфеля документарного бизнеса — 46% год к году.
При этом портфель торгового финансирования международных компаний растет двузначными темпами непрерывно на протяжении пяти лет — по сравнению с 2017 годом, его рост составил 167%. Это обусловлено значительным притоком новых клиентов (за пять лет клиентская база выросла на 46%), который также повлиял на рост портфеля пассивов (133%) и активов (153%) за аналогичный период.
«Несмотря на непростые экономические условия, связанные с пандемией
В 2021 году Райффайзен Банк предложил корпоративным клиентам новый инвестиционный продукт с повышенной ставкой для размещения долларовой ликвидности, а также значительно ускорил выпуск банковских гарантий, в том числе для госзакупок. Сервис
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