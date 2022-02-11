Каждая третья заявка на ипотеку в Райффайзен Банк приходит от партнеров

Каждая третья заявка на ипотеку в Райффайзен Банк приходит через партнерский канал, показал анализ обращений за жилищным кредитом по итогам 2021 года.

«Райффайзен Банк давно зарекомендовал себя на рынке как надежный партнер по развитию ипотечного бизнеса для застройщиков, агентств недвижимости и частных риелторов, — говорит Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзен Банка. — Мы продолжаем постоянно улучшать наши процессы и системы, чтобы работать с нами было ещё комфортней».

В конце 2021 года Райффайзен Банк полностью обновил портал для ипотечных партнеров «Райффайзен. Недвижимость». Это удобный сервис обмена документами с банком для риелторов, застройщиков, агентств недвижимости, ипотечных брокеров консультантов. К нему легко подключиться и получить доступ к мгновенному оформлению кредитных предложений. При разработке обновления учитывались особенности и нюансы работы специалистов из сферы недвижимости, чтобы выход на сделку был удобным и быстрым.