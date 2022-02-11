Расчетный банк WebMoney лишили лицензии

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО Банк «ККБ», сообщили в пресс-службе Банка России.

«Банк России приказом от 11.02.2022 № ОД-283 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» АО Банк «ККБ», – говорится в сообщении.

По величине активов кредитная организация занимала 164 место в банковской системе Российской Федерации.

Лицензия банка отозвана 11 февраля по причине нарушения законов в сфере противодействия отмывания доходов. Кроме того, банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Центробанка.