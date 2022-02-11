85% сибиряков, жителей Бурятии и Забайкалья не будут требовать от партнера на первом свидании тест на COVID-19

71% опрошенных жителей СФО, Забайкалья и Бурятии поздравят свою половинку с Днем всех влюбленных. 30% готовы потратить на подарок от 1000 до 3000 рублей. При этом пандемия не изменила взглядов сибиряков на первое свидание – online встречам влюбленные предпочтут кафе и прогулки на свежем воздухе. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU) об отношении сибиряков, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» к Дню святого Валентина (Дню всех влюбленных) 14 февраля.

44% опрошенных планируют отметить День святого Валентина и подарить подарок любимому человеку. Для сравнения, в прошлом году праздновать День всех влюбленных собирались лишь 22% жителей Сибири. Люди явно соскучились по праздникам за время пандемии.

Поздравят свою половинку, но не будут отмечать сам праздник 27% наших земляков. При этом не собираются отмечать День святого Валентина принципиально, как чуждый нам праздник, 19% респондентов (в прошлом году доля категорических противников этого праздника была 25%). У 6% нет человека, с которым можно было бы отпраздновать День святого Валентина – радует, что по сравнению с прошлым годом одиноких стало вдвое меньше.

Лишь 17% не подарят в этот день любимым ничего. Еще 18% считают достаточным подарком свою любовь (в прошлом году таких было почти вдвое больше), а 4% ограничатся «валентинкой» (вдвое больше, чем в прошлом году). При этом 13% готовы потратить на подарок до 1000 рублей, 30% - до 3000 рублей, 13% - свыше 3000 рублей. В целом сибиряки готовы раскошелиться на подарки любимым в этом году сильнее, чем в 2021-м – суммарно 56% вместо 35% в прошлом году.

Идеи феминизма в отношениях пока не пользуются популярностью у большинства жителей Сибири, Бурятии и Забайкалья: 66% мужчин и 70% женщин полагают, что на первом свидании в кафе или ресторане должен платить мужчина. Для 20% мужчин и 12% женщин не имеет значения, кто будет оплачивать первый романтический ужин. 11% мужчин и 18% женщин считают, что расходы в таком случае должны распределяться поровну.

Лучшим местом для первого свидания 43% опрошенных считают кафе или ресторан. 35% - за первое свидание на свежем воздухе. Для 15% место первого свидания не имеет значения. 4% выбрали лучшим местом для завязывания отношений театр, кинотеатр или поход на концерт. Проводить первое свидание дома готовы 3%. И никто не высказался за первое свидание в режиме онлайн с учетом пандемии, а также в ночном клубе или на выставке в музее.

Омикрон и вызванные им рекорды заражений не напугали жителей сибирских регионов. 82% заявили, что не будут требовать от партнера отрицательный тест на COVID-19 или свидетельство о вакцинации. Из них 44% считают, что это неприлично. Еще 26% не станут требовать на первом свидании доказательств отсутствия ковида или наличия вакцинации, потому что не боятся заболеть сами. Наконец, 15% сами имеют свидетельство о вакцинации и считают, что это позволяет им не требовать доказательств от партнера (в прошлом году таковых насчитывалось лишь 2%).

Доля тех, кто будет интересоваться ковидным статусом партнера на первом свидании, за год, с момента аналогичного опроса, проведенного банком в 2021 году, выросла более чем в два раза – с 6 до 15%. В 2022 году 10% потребуют от партнера доказательств отсутствия ковида, поскольку иначе не смогут провести свидание в кафе, ресторане, кинотеатре или театре. И еще 5% сделают это из соображений защиты здоровья.