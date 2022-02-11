В 2022 году минэкономики Иркутской области сделает упор на цифровизацию госуслуг

Об этом было заявлено на заседании годовой коллегии при министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области.

– Сейчас в региональном портфеле более 200 инвестиционных проектов, и этот портфель будет развиваться в геометрической прогрессии. Этому, в том числе, будет способствовать цифровизация услуг, которой мы посвятим 2022 год, – проинформировала заместитель министра экономического развития региона Анна Иванова.

Так, по её словам, специалисты ведомства сейчас заканчивают процесс развития бэк-офиса Корпорации развития Иркутской области. Эта современная система позволит менеджерам корпорации оперативно следить за тем, как реализуются инвестпроекты, как выполняются поручения, данные губернатором по этим проектам, как их контролируют ответственные лица. Кроме того, система позволит быстро обмениваться информацией между подразделениями и оперативно решать многие другие задачи.

Кроме того, инвесторам, которые ценят своё время, на инвестиционном региональном портале будет доступна система «Личный кабинет», где они смогут отслеживать ход своего проекта, получать юридические услуги, подавать заявки на проекты, назначать встречи.

– Кроме того, на портале Корпорации мы разместим интерактивную карту региона, на которой в режиме онлайн можно будет изучить доступные для инвестирования земельные участки – в том числе, с зонами особого регулирования, ТОСЭР, ОЭЗ, точками присоединения к инженерным сетям. Также там будет информация по трудовым ресурсам и проектам, запланированным в социальной и экономической сферах, – пояснила Анна Иванова.

Такой интерактив, уверены в минэконразвития, сократит для предпринимателей многие издержки, в том числе – сроки выхода на строительство необходимых объектов и инфраструктуры, что сейчас является критически важным для реализации новых проектов.