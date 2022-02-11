ВТБ повысил ставки по вкладам до 10% годовых

Банк ВТБ с 11 февраля повышает процентные ставки для розничных клиентов, включая состоятельный сегмент. Рост составит до 1,5 п.п., а максимальная доходность по отдельным продуктам достигнет 10% годовых с учетом капитализации процентов и опции «Сбережения».

«ВТБ принял решение повысить доходность по своим сберегательным продуктам, не дожидаясь сегодняшнего решения регулятора по ключевой ставке. Таких выгодных условий на рынке не было уже семь лет, и наши клиенты смогут воспользоваться ими в числе первых. Это поддержит тренд на рост популярности рублевых вкладов, для которых 2022 год может стать одним из самых успешных. В целом рост портфеля привлеченных средств в этом году мы прогнозируем в пределах 10%, и его основным драйвером как раз станут рублевые сбережения, вытесняющие накопления в валюте. При этом мы рекомендуем клиентам не откладывать планы по размещению своих средств в банках, т.к. раунд повышения ставки регулятором в ближайшее время может смениться ее снижением – а значит, начнет падать и доходность по вкладам», – комментирует начальник управления «Сбережения» банка ВТБ (ПАО) Максим Степочкин.

«В прошлом году ВТБ изменил стратегию обслуживания состоятельных клиентов, объединив сегменты Private Banking и «Привилегия». Классические сбережения пользуются большим спросом на фоне роста ставок и высокой волатильности на инвестиционных рынках, становясь дополнительным выгодным инструментом финансовых вложений для наших клиентов», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер.