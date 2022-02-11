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3 715 человек заболели коронавирусом в Иркутской области 11 февраля

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Колоссальный прирост в 479 заболевших зафиксировали в Анагарске.

Как сообщалось ранее, в Ангарском городском округе свободны только 4% коек. Сейчас город вышел на вторую строчку по заболеваемости, на первой – Иркутск (+1 668), на третьей – Иркутский район (+270).

С начала пандемии в Приангарье инфицировались 198 751 человек. Госпитализировано – 3 996 (+29), выздоровело – 159 520 (+631), умерло – 7 777 (+17), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 618 (+0).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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