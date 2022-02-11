Ограничение срока кредитования затронет 1,5 млн человек ежегодно

Ограничение максимального срока выдач потребительских кредитов пятью годами будет ежегодно затрагивать примерно 1,5 млн человек, берущих кредиты наличными, следует из расчетов сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория» (АО «ОКБ»).

«Кредистория» изучила параметры кредитов наличными, которые в 2021 году взяли 19,3 млн россиян. Примерно 17,7 млн заемщиков (92%) взяли потребительский кредит на срок 5 и менее лет, а еще 1,5 млн заемщиков (8%) – на срок свыше 5 лет.

В среднем россияне сейчас берут кредиты на 42 месяца или на 3,5 года.

«Среди тех, кто берет потребительские кредиты на срок свыше 5 лет, можно выделить две категории людей. Во-первых, это люди, получающие серую зарплату, которым из-за проблем с подтверждением дохода банки одобряют кредиты на более длительный срок, чем им в действительности нужен. Ограничение срока кредитования осложнит им доступ к финансированию. Во-вторых, это заемщики, которые нуждаются в достаточно крупном кредите, но который они могут комфортно выплатить лишь за длительный срок. Если ограничить длинные кредиты, то потребность в деньгах у этих заемщиков не исчезнет. Им придется сокращать срок кредитования, что приведет к росту ежемесячного платежа и увеличению долговой нагрузки на этих заемщиков», – Александрович Артур, генеральный директор АО «ОКБ» («Кредистории»).