Суд в третий раз отклонил иск собственника «Сильвермолла» об открытии центра в Иркутске

Свердловский районный суд Иркутска третий раз отклонил ходатайство собственника ТРЦ «Сильвермолл» – ООО «Интеграл-Девелопмент» – об открытии организации, которая ранее была закрыта из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности, сообщается на сайте суда.

«Постановлением суда в удовлетворении ходатайства отказано, поскольку ООО «Интеграл-Девелопмент» не представлено доказательств устранения нарушений требований пожарной безопасности, послуживших основанием для назначения административного наказания», – пояснили в суде.

Напомним, «Сильвермолл» приостановил деятельность 27 декабря 2021 года – тогда во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения пожбезопасности. По истечении 30 суток, которые были выделены на устранение дефектов, нарушения пожарной безопасности были выявлены вновь – 52 недочета обнаружили сотрудники МЧС.