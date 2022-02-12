Иркутская область обновила исторический максимум по потреблению электроэнергии

Системный оператор единой энергетический системы ОДУ Сибири сообщил, что 11 февраля в энергосистеме Иркутской области зафиксирован рекордный показатель потребления электрической мощности за всю историю существования.

«Новый исторический максимум потребления, достигнутый в часы утреннего максимума нагрузки при среднесуточной температуре -29,7 °С, составляет 9009 МВт», – сообщает организация и отмечает, что за период с декабря по февраль рекорд потребления обновлялся трижды – 11 февраля 2022 года, 23 декабря и 17 декабря 2021 года. До этого исторический максимум потребления электрической мощности в Иркутской энергосистеме достигался в 1989 году и составлял 8664 МВт.

Эксперты связывают появление рекордных значений с ростом нагрузки Тайшетского алюминиевого завода, а также увеличением потребления в категории «мелкомоторная нагрузка, население и прочие потребители».