Впервые за пандемию в Иркутске коронавирусом за сутки заболели более 2 тысяч человек

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. По информации на 12 февраля, за минувшие сутки был установлен исторический рекорд по дневной заболеваемости в Иркутске – болезнь выявили у 2174 человек.

В ТОП-3 по дневному приросту больных также Ангарск и Иркутский район, где обнаружено 343 и 189 инфицированных соответственно. Всего с начала пандемии, по официальным подсчетам, в области ковид подтвердился у 202,2 тысячи человек.

За последние сутки от коронавируса скончались 15 человек, от сопутствующих патологий – один. Выздоровели за день 589 людей. В больницах области находятся 3,9 тысячи человек с COVID-19.