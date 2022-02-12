Первое в Сибири заведение в формате фуд-холл открылось в Иркутске Eat Market отрылось 12 февраля на территории ТРЦ «Карамель», сообщает пресс-служба организации.

Фото Eat Market

Оно разместилось на пятом этаже центра. Заведение рассчитано на 600 посетителей, здесь можно попробовать блюда 20 иркутских и федеральных ресторанов, баров и кальянной, здесь представлены блюда различных кухонь – итальянской, японской, грузинской, вьетнамской и других, которые располагаются в одном меню. Для расчета используется общий чек.

Формат Eat Market позволяет заказать еду не только за стойкой, но и через официанта, а также с помощью приложения. В настоящее время к проекту в Иркутске присоединились заведения Umami, «Золотой дракон», Cinnabon, «Дед Хо», Poke Bowl, Shaurmeals, «Шашлык-машлык», «Мясорубка» и другие.