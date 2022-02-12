Лабыгин предложил собственнику «Сильвермолла» и МЧС провести переговоры на своей территории

Бизнес-омбудсмен Иркутской области Андрей Лабыгин предложил собственнику закрытого из-за нарушений пожарной безопасности ТРЦ «Сильвермолл» и региональному управлению МЧС провести переговоры на своей территории для скорейшего решения проблемы и возобновления деятельности центра.

«Закрытие крупнейшего торгово-развлекательного центра столицы Восточной Сибири затрагивает интересы тысяч горожан и гостей Иркутска, а также несет многомиллионные убытки для десятков арендаторов торговых площадей ТРЦ. Безусловно, то, что безопасность на столь крупных объектах должна соблюдаться в полном объеме. Однако происходящие неоднократные судебные разбирательства не ведут к возобновлению деятельности «Сильвермолла» и нормализации обстановки. Значит, на мой взгляд, есть недопонимание сторон по вопросу устранения недостатков. Поэтому предлагаю площадку Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области как место для детального разбора ситуации между ГУ МЧС России по Иркутской области и руководством «Сильвермолла», достижения понимания по устранению всех замечаний контролирующего органа и скорейшего возобновления деятельности ТРЦ», – заявил Лабыгин.

Омбудсмен добавил, что готов предоставить площадку и участвовать в переговорах в любое время. Официальные приглашения будут направлены сторонам в понедельник.

Напомним, «Сильвермолл» приостановил деятельность 27 декабря 2021 года – тогда во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения пожбезопасности. По истечении 30 суток, которые были выделены на устранение дефектов, нарушения пожарной безопасности были выявлены вновь – 52 недочета обнаружили сотрудники МЧС. Руководство центра трижды пыталось добиться возобновления деятельности через суд, однако сделать это не получилось.