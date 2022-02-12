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Изношенную на 65% школу в Нукутском районе отремонтируют впервые за 57 лет

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что правительство региона намерено впервые за 57 лет отремонтировать школу в селе Закулей Нукутского района, которая в настоящее время изношена на 65%.

«Здание школы эксплуатируется уже 57 лет, здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Износ здания – 65 %. Сегодня приняли решение скорректировать имеющуюся проектно-сметную документацию. И будем заявляться на финансирование на разных уровнях в 2023 году», – отметил глава региона.

В школе обучаются в настоящее время 107 детей из двух сел – Закулея и Мельхитуя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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