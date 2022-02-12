Открытие переправы на Ольхон отложили на конец зимы из-за плохого качества льда

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что ориентировочно ледовую переправу на остров Ольхон откроют в конце февраля – это произойдет позже, чем в предыдущие годы, из-за плохого качества льда, пишет ТАСС.

«Переправа сейчас готовится к открытию дорожной службой Иркутской области, но пока точной информации, когда она откроется, нет. Очень много сложностей с этим связанных, потому что в месте, где обычно проходит переправа, лед очень плохой, много торосов, машина гладко не проедет. Срезаются ледовые торосы, немного меняют траекторию. На это уходит много времени», – рассказали в МЧС о подготовительных работах.

Ледовая переправа, соединяющая единственный населенный остров Байкала с материком, является самой протяженной в Иркутской области. В 2021 году ее ввели в эксплуатацию 10 февраля, в 2020 году – 11 февраля.

Эксперты отмечают, что сложная ледовая обстановка сейчас фиксируется практически во всех популярных местах на Байкале: в районе поселка Большие Коты наблюдается трещина толщиной до двух метров, в Слюдянском районе плотный снежный покров не дает льду равномерно нарастать, в проливе Малое Море есть опасные участки с открытой водой.