Самое большое в России судно на воздушной подушке отправилось в первую турэкспедицию по льду Байкала

Самое большое в России судно на воздушной подушке отправилось в первую туристическую экспедицию по Байкалу в эти выходные, оно было спущено на лед в Кабанском районе Республики Бурятии, в ближайшие 10 дней пассажиры посетят около 20 уникальных природных локаций в акватории озера, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее власти РФ приняли стратегию развития круизной отрасли до 2024 года, цель – расширение маршрутной сети и развитие инфраструктуры, в том числе в Сибири. Потому такой проект создали на Байкале при поддержке местных властей. Экспедиции будут совершаться на судне «Бирюса», оно может двигаться по снегу, воде и льду. На снежном покрове толщиной 3-5 см транспорт развивает скорость до 75 км/час, а также без проблем преодолевает снег до одного метра.

В 2022 году на судне будет совершено 11 зимних и 15 летних экспедиций по Байкалу. На борту есть кресла, кофе-точка, место для багажа и подзарядки гаджетов. Во время поездки путешественники увидят Ушканьи острова, Ольхон, Огой, Баргузинский и Чивыркуйский заливы, Малое Море, а также узнают о местной культуре.