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Максимальное за пандемию количество человек заболело ковидом в Братске за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, на 13 февраля по итогам минувшего дня в Братске установлен рекорд за пандемию по суточной заболеваемости – за 24 часа болезнь выявили у 275 человек.

Братск оказался в тройке лидеров по суточному инфицированию. Кроме него здесь Иркутск и Ангарск, где выявлено 1581 и 250 новых случаев соответственно.

Всего за сутки в Иркутской области коронавирус выявили у 3,1 тысячи человек, с начала пандемии – 205,3 тысячи. Скончались за день от коронавиурса 14 человек, выздоровели – 362.

Количество госпитализированных за день выросло на 129 человек и превысило 4 тысячи.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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