Эксперт предложил регионам ДФО и Сибири создать единый календарь мероприятий для развития туризма

Представитель туристского информационного центра «Байкал» Бурятии Бато Гонгаев предложил создать единый календарь мероприятий в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Сибири для организации комплексных туров по субъектам, пишет ТАСС.

«Предложение для регионов ДФО: необходимо создание общего календаря событий, потому что мы понимаем, что из Москвы до Улан-Удэ, Иркутска, Камчатки очень дорого долететь. Но если мы вместе все соберемся, структурируемся – авиакомпания «Аврора», нам, наверное, поможет, если сразу столько регионов напишет [обращение], сможем делать событийные туры по определенному календарю», – сказал он в ходе презентации туристических потенциалов регионов России в Москвариуме.

По его мнению, это позволит сформировать единую стратегию продвижения Дальневосточного федерального округа и организовывать совместные фестивали, в рамках которых туристы будут ездить по разным субъектам округа. Кроме того, единый событийный план позволит регионам «делиться» туристическим потоком, поскольку люди во время поездки смогут посетить сразу несколько территорий.