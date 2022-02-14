День святого Валентина отмечают все реже

В этом году праздновать его будут только 12% россиян — вчетверо меньше, чем 15 лет назад.

Тем не менее каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях, подарит своей возлюбленной цветы. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году только 12% россиян собираются отмечать День святого Валентина, 78% проигнорируют его. Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16%) и женщин (14% против 11% среди мужчин).

День влюбленных пришел в Россию в 1990-х, однако уже на протяжении 15 лет его популярность неуклонно снижается. Если в 2007 году праздник отмечал каждый второй россиянин, то уже в 2009-м а – только 40%, а в 2021-м – лишь 13%.

Тем не менее каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях (33%), в День святого Валентина собирается подарить любимой женщине цветы. Готовность порадовать букетом свою «вторую половину» зависит от возраста: если среди мужчин до 34 лет это сделает каждый второй (50%), то среди респондентов старше 45 – только каждый четвертый (27%). В этом году купить цветы для возлюбленной 14 февраля планирует на 5 п.п. меньше мужчин, чем в прошлом.