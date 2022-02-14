В Иркутске открылся центр автокредитования AUTOTIME

Приобрести автомобиль на вторичном рынке стало проще и безопаснее

Татьяна Крылова, директор AUTOTIME

Фото: Андрей Фёдоров

По мнению экспертов рынка автокредитования, последние два года были непростыми для этого сектора услуг, но сейчас ситуация меняется. Как свидетельство позитивных изменений – открытие кредитного центра Автотайм, которое состоялось в Иркутске на прошлой неделе.

Как рассказала порталу SIA.RU директор AUTOTIME Татьяна Крылова, особенность работы центра заключается в том, что она организована по принципу «одного окна»: здесь можно оформить кредит на автомобиль и сразу же подобрать подходящую машину на любой площадке Иркутска.

Фото: Андрей Фёдоров

– Клиенты приходят к нам с мечтой приобрести автомобиль, и мы помогаем максимально её реализовать. Сначала специалисты кредитного отдела выясняют предпочтения и финансовые возможности клиента, чтобы правильно оформить заявку на кредит и повысить шансы на его одобрение. Как показывает практика, основанная на опыте работы сотрудников центра, вероятность одобрения кредита – высокая, и составляет примерно 96%, – пояснила Татьяна.

Она отметила, что с центром AUTOTIME сотрудничает 12 профильных банков, специализирующихся на автокредитовании. Это позволяет клиентам подобрать наиболее выгодные для себя условия, либо, в зависимости от своих предпочтений, кредитоваться в каком-то определённом финансовом учреждении. Причём кредит можно получить всего по двум документам, удостоверяющим личность, – паспорту и водительскому удостоверению.

Фото: Андрей Фёдоров

После одобрения кредита клиенты переходят в отдел побора, специалисты которого также выявляют желания и потребности клиента и уже, исходя из этих данных, подбирают ему автомобиль на любых площадках Иркутска: Дром, Авито, Авто.ру, автосалон или авторынок. Более того, автоподборщик вместе с клиентом может выехать непосредственно на место и проверить техническое состояние машины, чтобы избежать рисков, которые могут возникнуть при покупке авто на вторичном рынке.

Фото: Андрей Фёдоров

– Мы даём нашим клиентам техническую гарантию на любой автомобиль, который подбираем. Кроме этого, наши специалисты проверяют машину с точки зрения юридической чистоты. После завершения сделки клиент уходит от нас счастливый с исполнившейся мечтой, – говорит Татьяна Крылова.

Фото: Андрей Фёдоров

Кстати, по мнению директора центра AUTOTIME, сейчас возможность приобрести машину в кредит становится весьма привлекательной.

– При росте инфляции, дефиците на первичном рынке легковых автомобилей и резких скачках цен на новую технику, покупка авто под условные 10% годовых выгоднее, чем удорожание машины на 20-30% в год, – считает Татьяна Крылова.

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