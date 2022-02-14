Уголовное наказание введут за нападение бездомных собак

Законопроект внесут в Госдуму в феврале, сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность. … Законопроект внесут (в Госдуму) на этой неделе», – сказал первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Кроме этого, проектом закона предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих.