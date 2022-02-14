В 2021 году объем розничной торговли в Иркутской области вырос на 11,3%

Оборот предприятий в январе-декабре 2021 года составил 473,3 млрд рублей.

«Оборот общественного питания по сравнению с 2020 годом увеличился на 37,4% и составил 18,5 млрд рублей. Населению было оказано платных услуг на 119,9 млрд рублей, что на 14,1% больше, чем год назад», – сообщает Иркутскстат.